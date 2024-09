Via cataratta senza operarsi dal segreto di uno scoiattolo possibile farmaco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 set. (Adnkronos Salute) - Gli scoiattoli di terra a 13 strisce hanno un: quando vanno in letargo, i cristallini dei loro occhi a una temperatura di 4 gradi diventano opachi, per poi rapidamente tornare trasparenti quando si riscaldano e la loro temperatura risale. Questa dote potrebbe essere utile anche all'uomo. La capacità di rendere l'opacità del cristallino reversibile è infatti proprio ciò che potrebbe servire in caso di. E studiando questi roditori ibernanti, un gruppo di ricercatori guidato dai National Institutes of Health (Nih) ha identificato una proteina chiave di questo processo, nota come RNF114, che inverte la. Del resto laaltro non è che un'opacizzazione del cristallino dell'occhio, che si verifica comunemente nelle persone con l'avanzare dell'età .