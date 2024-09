Venezia-Genoa sabato 21 settembre 2024 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024) Altra sfida salvezza della giornata è quella traanche se le prime giornate hanno evidenziato come i lagunari allenati da Di Francesco potrebbero faticare a uscire dalla zona rossa della classifica e i rossoblu di Gilardino hanno le potenzialità, come nella scorsa stagione, per starne a distanza di sicurezza. I padroni di InfoBetting: Scommesse Sportive e