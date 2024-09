Varcaturo estorsioni a imprenditori | 4 arresti nel clan Mallardo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dura spallata al, con l’arresto di quattro persone che, secondo le accuse, imponevanoagliche stavano lavorando in localitàdi Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Per conto delimponevano leaglidell’hinterland a nord di Napoli per consentire loro di continuare a svolgere la