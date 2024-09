Vago di Lavagno Sessantenne uccide la moglie e ferisce gravemente il figlio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dramma familiare nel Veronese dove unha ucciso ladi 58 anni a colpi di arma da fuoco venerdì pomeriggio nella loro villetta a due piani didie feritoilquindicenne. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento con l’elicottero. Il quindicenne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il dramma familiare si è consumato in via Galilei nella cucina della casa. Ilè stato fermato dai Carabinieri e portato in caserma. In base alle prime ricostruzioni, ilsarebbe stato ferito nel tentativo di difendere la madre. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici, che stanno facendo il possibile per stabilizzarlo e fornire le cure necessarie. Sul posto si è recato anche il sostituto procuratore Paolo Sachar. Dei rilievi si occupa la Scientifica.