Unieuro all' assalto della Supercoppa Martino | Diamo continuità alle stagioni precedenti

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Questo weekend sarà la città di Livorno ad ospitare la Final Four diLNP 2024 Old Wild West, presso il Modigliani Forum. La competizione vedrà sfidarsi in campo le migliori squadrestagione LNP 2023/2024, in base ai criteri di qualificazione stabiliti dalla nuova formula