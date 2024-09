UniCamillus presente 14 volte nella classifica dei migliori scienziati al mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) - L' Università2024 del 2% deial, stilata dall'Università di Stanforde appena pubblicata daElsevier , la nota casa editrice olandese specializzata in medicina e scienza: un grande vanto per l'Ateneo Medico di Roma, Venezia e Cefalù. A livello mondiale glisonoti in 22 campi scientifici e 174 sottocampi sulla base dellazione standard Science-Metrix, e tutti i ricercatori con almeno cinque articoli vengono inseriti in percentili specifici per campo. I dati offrono sia una panoramica sull'intera carriera di uno scienziato, sia una valutazione delle citazioni ricevute nel solo anno solare2023.