Una mattina in compagnia di Miki Biasion

(Di venerdì 20 settembre 2024) Appuntamento da non perdere per gli appassionati di motori. Domani alle 10.30, presso la sede di Banca Mediolanum in Galleria Cavour 3, angolo via San Rocco,(foto), campione del mondo di rally nelle stagioni 1988 e 1989, presenta il suo ultimo libro intitolato "Io e il safari. L’epopea della Lancia Delta in Kenya"., celebre per le sue 46 vittorie in gara e i 6 titoli costruttori ottenuti con la leggendaria Lancia Delta, racconterà in questo nuovo volume una delle imprese più straordinarie della sua carriera: la vittoria al Safari Rally del 1988. Un successo che non solo ha segnato la storia della Lancia, ma ha anche consacratocome uno dei piloti più determinati e talentuosi del panorama mondiale. Durante l’evento, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica "Donne e Motori? Gioie e basta", realizzata dal Museo Fratelli Cozzi.