Una maschera color del cielo il romanzo di un detenuto palestinese all’ergastolo | come cambia la vita di un profugo con una carta d’identità israeliana in tasca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) La letteraturacontemporanea è viva e, in tempi non biblici, per una volta, arriva fino a noi, in italiano. Grazie alla casa editrice E/O e alla traduzione di Barbara Teresi, dal 25 settembre, sarà disponile in libreria, “Unadel”, ildi Bassem Khandaqji, che ha vinto l’International Prize for Arabic Fiction, il più prestigioso riconoscimento per la letteratura di lingua araba, ottenendo anche un premio di 50mila dollari per agevolarne la traduzione in inglese.