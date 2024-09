Ultimo avviso per un premio Trenitalia Pass Annuale | Truffa

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le email che offrono premi inattesi come un “” spesso mirano a ottenere informazioni personali o finanziare attraverso link fraudolenti. Vediamo cosa dice il testo del messaggio e perchè si tratta di una. La: “per un” Il testo della mail dice: Sei stato scelto per partecipare al nostro programma Fedeltà gratuito. Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico. Ecco alcuni segnali che indicano che potrebbe essere una: Non hai partecipato a nessun concorso: Se non hai partecipato a un concorso o programma, ricevere una comunicazione che afferma che hai vinto unè sospetto. Richiesta di azione immediata: Frasi come “” o “Ti ci vorrà solo un minuto” sono spesso usate per creare urgenza e spingere le persone a cliccare su link senza pensarci.