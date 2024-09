Ultime Notizie Roma del 20-09-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di un’apertura ancora tanto la pure ingna l’incubo alluvione ieri sera il territorio di Luca è stato invaso dalle acque al punto tale da richiedere l’evacuazione dell’ospedale mentre da Bagnacavallo non si hanno ancoradi due di sterzi per la giornata di oggi è previsto un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche secondo la Protezione Civile delle precipitazioni deboli sono attese sulla Appennino orientale mentre le tiene in atto nei tratti di Valle dei corsi d’acquagnoli dovrebbero lentamente esaurirsi Ciò nonostante è stato diramato il bollettino di allerta rossa e arancione per diverse zone a cavallo tragna ed Emilia tuta le criticità già presenti sul territorio ieri presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo Ha ...