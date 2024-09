Ultime Notizie Roma del 20-09-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno arresti domiciliari Chiara Petrolini la ragazza di 22 anni accusato di aver ucciso due neonati dopo averli partoriti in casa per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione località Vignale in provincia di Parma La giovane accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di ascendenze dal Apri meditazione per il secondo neonato e di soppressione di cadavere per il primo ha detto il procuratore in una conferenza stampa che ha detto sgomento per un fatto così drammatico per il fidanzato che ho trovato a rinunciare per ben due volte alla paternità e anche per la ragazza difficilmente decifrabile che al di là delle responsabilità penali da oggi dovrà cominciare a prendere coscienza di quello che è stato e sarà il maltempo ancora tanta la paura ingna ieri sera nel Ravennate territorio di ...