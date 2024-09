Ultime Notizie Roma del 20-09-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leprincipali dall’Italia e dal mondo in apertura uno lo sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore indetto dai sindacati per oggi una giornata di mobilitazione per rivendicare il salario sicurezza dei diritti afferma USL governo associazioni datoriali di categoria aziende e proseguono nella loro scellerata politica di smantellamento della categoria trasforma il nome Piero dal quale tutti fuggono telari di ingresso al di sotto delle €7 l’ora carichi di lavoro in barba ogni normativa nella sicurezza sul lavoro e sul servizio pubblico reso sottolinea il da casa il ciclone Boris è arrivato in Italia si è abbattuto con particolare violenza sullagna nel bolognese facendo rivivere l’incubo dell’alluvione del maggio 2023 il bilancio è pesantissimo ...