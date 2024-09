Ue | Mattarella ‘politiche pubbliche per avere campioni europei in campo tecnologico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Las Palmas 20 set. (Adnkronos) – “Le dinamiche internazionali sono sempre state segnate dalle nuove tecnologie. In tempi recenti basti pensare alla corsa all?allunaggio degli anni Sessanta; alla sfida per il controllo dell?Intelligenza artificiale dei giorni nostri. La supremazia tecnologica è una componente rilevante nel rapporto tra Stati. Il trasferimento delle tecnologie tra Paesi è sempre stato un segno di fiducia e condivisione di crescita. In questa corsa, l?Europa deve poter competere a parità di condizioni e si impone, in questo senso, la capacità di dar vita a ‘, espressione di sovranità condivisa. Le politichehanno, infatti, un ruolo determinante, sia sul terreno delle regole, sia nella creazione di condizioni utili a far crescere il mondo della ricerca e la correlata capacità di trasformare le nuove conoscenze in valore e in impresa”.