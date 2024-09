Uccidono un tifoso della squadra rivale durante un torneo di calcio a 5 confermate condanne a 14 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024) Adrian Silva Yparraguirre è stato ucciso il 29 maggio 2021ildia 5 'The Super League Milano' in via del Ricordo. In Appello i giudici hanno confermato lea 14per tre tifosidel 38enne. Un quarto responsabile non è stato ancora identificato.