Trovato cadavere Ipotesi suicidio circa un mese fa

(Di venerdì 20 settembre 2024) I poliziotti delle Volanti si sono fermati per un normale controllo, ma all’improvviso si sono accorti di quei resti umani. Da lì è scattato l’intervento che ha portato al ritrovamento di unin avanzato stato di decomposizione in via Malaga, a due passi da viale Cassala. La tragica scoperta è avvenuta ieri mattina, vicino alla massicciata della ferrovia: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto aprire un varco in un muretto del sottopasso per consentire alle tute bianche della Scientifica di raggiungere il corpo, che si trovava in un’intercapedine vicino ai binari della ferrovia. Sul luogo del rinvenimento è statoanche un cappio, il che ha fatto subito pensare che l’uomo si sia tolto la vita: stando alle prime informazioni, il presuntorisalirebbe aunfa.