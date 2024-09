Troppo impegnati con le primarie per pensare ai fiumi Cerno abbatte Schlein e Bonaccini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le alluvioni in Emilia Romagna fanno venire a galla anche le mancanze e le carenze dei governi regionali degli ultimi anni. E chi è stato alla guida dell'Emilia Romagna proprio nel momento in cui era necessario investire i finanziamenti a disposizione per mettere in sicurezza il territorio? La risposta la dà Tommaso. direttore de Il Tempo, durante il Tg4 del 20 settembre.