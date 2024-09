Travolta da un’auto a Vaiano | muore anziana di 87 anni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 20 settembre 2024)– È morta all’ospedale fiorentino di Careggi dove è stata trasportata d’urgenza dopo essere statada. L’incidente mortale, che ha coinvolto un’di 87, si è verificato in provincia di Prato, in via Garibaldi a, per una dinamica che è sotto la lente della polizia municipale del comune del Val di Bisenzio. Dopo l’impatto la donna è rimasta schiacciata sotto l’auto. Per i soccorsi, oltre all’ambulanza inviata dalla centrale del 118, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che è stato fatto atterrare al locale campo sportivo. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale fiorentino di Careggi dove è deceduta. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa, anche per i rilievi del caso, quindi riaperta dopo che la donna è stata trasportata in ospedale e l’auto dell’investitore è stata rimossa.