Tragedia Lido di Camaiore | è il giorno del lutto cittadino

(Di venerdì 20 settembre 2024)DIdi: è ildeldi, è ildel. Il sindaco Marcello Pierucci ha firmato un’ordinanza con cui ha proclamato ilvenerdì 20 settembre per il drammatico incidente in cui due ragazze tedesche di 17 e 19 anni sono state travolte e uccise da una Mercedes nella serata di giovedì 19 settembre. Le ragazze, di Duisburg, erano in gita scolastica nella cittadina della Versilia in provincia di Lucca. Ferite altre cinque persone. La conducente dell’auto, Katia Pereira Da Silva, 44 anni, abitante a Viareggio, è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale multiplo e lesioni gravissime.