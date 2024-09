Tragedia in volo | aereo si schianta sugli Appennini tutti morti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dal pomeriggio di martedì 17 settembre era risultato disperso sull’Appennino unturistico partito da Pavullo di Frignano, in provincia di Modena. Purtroppo nelle ultime ore, precisamente verso le 18:00 di giovedì 19 settembre, una squadra del Soccorso alpino e speleologico toscano ha trovato il velito nel comune di Fivizzano, a Massa Carrara, non distante dal confine con l’Emilia Romagna. Sull’c’erano tre persone di nazionalità francese, a quanto pare un uomo, la moglie e il suo socio in affari, tutte decedute. Il ritrovamento dell’disperso I tecnici del soccorso alpino e speleologico toscano hanno riferito di aver individuato alcuni rottami sul versante toscano del Monte Bocco riconducili all’aeromobile disperso dal pomeriggio di martedì.