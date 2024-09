Totó Schillaci | oggi l’Italia saluta l’eroe delle Notti magiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Salvatore, il ragazzo che ha conquistato il mondo partendo dal nulla, continua a far battere i cuori dei palermitani anche dopo la sua scomparsa., la Cattedrale di Palermo sarà gremita per i suoi funerali solenni, officiati dall’arcivescovo Corrado Lorefice. La risposta della città è stata straordinaria: tifosi e appassionati si sono messi in fila, come in un pellegrinaggio, perre il “Totò“, rendendo omaggio alla sua bara adornata con la maglia numero 19 della nazionale, quella del 1990, e con una sciarpa del Palermo.Leggi anche:: riaperta la camera ardente nello stadio a PalermoLeggi anche: Totò, le ultime parole ai figli: “A me importa solo di voi” Il Comune di Messina, città natale del bomber, ha proclamato il lutto cittadino per ricordare Totò, scomparso il 18 settembre all’età di 59 anni.