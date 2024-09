Torna il super Mercatino delle pulci con 120 espositori Ce n' è per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica 22 settembre Valmadrera ospiterà nuovamente uno degli eventi più attesi dagli appassionati di antiquariato e collezionismo: ile dell’antiquariato. Come di consueto, l’appuntamento sarà presso il piazzale del Mercato in via Molini, dalle ore 7:45 alle 16:00