Torna il mercato di via dei Musei

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica 22 settembre dalle ore 9, per tutta la giornata, lungo via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, dopo la pausa estiva, il tradizionale appuntamento deldi via deiche si svolge ogni quarta domenica del mese. Una buona occasione per fare una passeggiata nella