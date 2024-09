Torino la FOTO del DISSING al Verona sui social | la simpatica trovata dei granata ispirata a Tony Effe e Fedez

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilpresenta la sfida con ilin maniera, riprendendo ildel momento Ilscenderà in campo questa sera, venerdì 20 settembre, alle ore 20:45 per l’anticipo del campionato di Serie A contro il, sfida importante per continuare a macinare punti in classifica. Per presentare la gara, ilmedia