Tony Khan | All in e All Out sono la perfetta rappresentazione della saga di Star Wars

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha paragonato la differenza tra All In e All Out 2024 a una classicacinematografica. I due PPVAEW sisvolti a solo due settimane di distanza, ma c’è stata una netta differenza nella sensazione che si è percepita al termine dei due eventi. Bryan Danielson è stato una delleprincipali di entrambi gli show, ma le cosecambiate radicalmente per lui nei pochi giorni tra i due eventi. Il presidenteAEW è recentemente apparso su “Busted Open Radio” per parlare dello speciale Grand Slam in programma il 25 settembre, oltre che dei più recenti PPVcompagnia. Ha ricordato come Bryan abbia fatto la sua prima apparizione per la federazione tre anni fa ad All Out e ha affermato che Danielson ha completamente cambiato la sua compagnia.