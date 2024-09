Tod’s celebra l’intelligenza artigianale | Il nostro omaggio al saper fare italiano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il direttore creativo, Matteo Tamburini, alla seconda prova per il marchio marchigiano: "Vogliamo mettere in primo piano il valore manuale" Due lunghi tavoli con una fila interminabile di artigiani al lavoro accolgono gli ospiti alla sfilata ditratteggiata da Matteo Tamburini, alla sua seconda prova per il marchio marchigiano, e dedicata alla prossima primavera-estate.