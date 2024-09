Tir carico di batterie brucia in autostrada | paura ma nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Poteva finire peggio l’incidente inall’altezza di Novate. I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti sul tratto della A4 Torino-Venezia in direzione Venezia, nel Comune di Novate Milanese. Un incendio ha interessato il rimorchio di un tir che trasportava rifiuti di materiale elettrico, in particolareesauste. Le fiamme non hanno coinvolto la motrice dell’autoarticolato e l’autista fortunatamente non ha riportato ferite. L’incendio è stato velocemente circoscritto dalle quattro squadre del comando di via Messina giunte sul posto. La carreggiata è stata inibita al traffico in una sola corsia e nelle altre si sono creati forti rallentamenti. Sul posto l’Arpa, a scopo preventivo per effettuare alcuni rilievi per l’ambiente e la salute delle persone. Da.Fa.