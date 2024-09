Thiago Motta pronto a far esordire un altro giovane | contro il Napoli scalpita Adzic

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo il convincente esordio in Champions Leagueil PSV, la Juventus disi appresta a preparare la sfida alche avrà luogo sabato pomeriggio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. In vista della gara agli azzurri, il nuovo allenatore bianconero sta già pensando alla formazione da schierare e non è escluso che L'articoloa farunil