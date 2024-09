The Sandman 2 | la clip diffusa durante la Geeked Week

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 20 settembre 2024) La seconda stagione di Thenon poteva non far parte della scaletta principale della2024, evento principe per gli appassionati dei programmi Netflix. I nuovi episodi della serie tv ispirata alla graphic novel di Neil Gaiman arriveranno in piattaforma nel corso del 2025, ed un nuovo video diffuso questa notte è arrivata la conferma dell’avvio della produzione. “I fan dipossono aspettarsi tutto ciò che lo show ha offerto nei suoi primi 11 episodi e anche di più“, ha affermato lo showrunner Allan Heinberg. “I nuovi episodi sono in qualche modo ancora più ambiziosi nella loro scala e portata, e ancora più intimi, emozionanti e profondamente sentiti“. It's time to return to the Dreaming. Go inside the set of TheSeason 2, coming to Netflix in 2025. #pic.twitter.