The Family 2 anticipazioni dal 23 al 27 settembre | Devin si oppone a Hulya

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le prossime puntate di Thepromettono colpi di scena emozionanti. Il serial con K?vanç Tatl?tu?, già noto in Italia per Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale, continuerà con i nuovi episodi in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Di seguito, ledal 23 al 27. Da alcune settimane ormai, proseguono in streaming su Mediaset Infinity i nuovi appuntamenti di The(Aile). Il serial, andato in onda a partire dalle ore 14.45, dopo essere stato trasmesso alle 14.10 nelle precedenti settimane, proseguirà in esclusiva sulla piattaforma, in concomitanza con il debutto della seconda stagione. A metà tra dramma familiare e genere gangster, la dizi nasce come trasposizione turca del cult del piccolo schermo statunitense I Soprano (The Sopranos), targata HBO e trasmessa dal 1999 al 2007.