Tanya La Gatta pronta a una nuova sfida | al fianco di Silver Mele in Ne parliamo il lunedì su Canale 8

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Da23 settembre 2024,Latornerà in TV con un nuovo impegno: sarà aldinella conduzione di Neil, il celebre talk show calcistico in onda su8. Un’avventura che l’artista napoletana ha accolto con entusiasmo, forte della sua esperienza in programmi sportivi e del