Tale e Quale Show 2024 | quante puntate durata e quando finisce

(Di venerdì 20 settembre 2024)sono previste per? La nuova edizione del programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti va in onda in prima serata alle 21.30 a partire dal 20 settembre. Tra le novità di questa edizione, sono previsti dei duetti tra due degli 11 protagonisti o tra uno di loro e un ospite. In tutto sono previste sette. L’ultima va in onda il 1 novembre. Ecco la programmazione completa: attenzione potrebbe cambiare. Prima puntata: 20 settembre Seconda puntata: 27 settembre Terza puntata: 4 ottobre Quarta puntata: 11 ottobre Quinta puntata: 18 ottobre Sesta puntata: 25 ottobre Settima puntata: 1 novembreMa quanto dura () ogni puntata di? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30. La chiusura è prevista intorno a mezzanotte.