Tale e quale show 2024 da oggi la nuova edizione | giudici e concorrenti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Torna, venerdì 20 settembre, per una quattordicesimaricca di novità ‘’. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti. Saranno otto puntate, in onda su Rai 1 in prima serata, all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni. L’attenzione è tutta rivolta al nuovo cast, che comprende volti noti entuosi come Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, e tutti avranno un grande obiettivo: imitare in tutto e per tutto i big musicali della scena nazionale e internazionale che dovranno interpretare.