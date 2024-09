Tale e quale show 2024 da oggi la nuova edizione | giudici e concorrenti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Carlo Conti conduce il varietà in onda su Rai1 da stasera. New entry in giuria Torna, venerdì 20 settembre, per una quattordicesimaricca di novità ‘’. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti. Saranno otto puntate, in onda su Rai 1 in prima serata, all’insegna della musica, del