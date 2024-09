Superbike Sam Lowes il più veloce in una FP1 poco utile al GP d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non succede granché nel primo turno di prove libere valido per il GP, nono appuntamento del Mondiale 2024 di, quest’anno in scena eccezionalmente nell’inedito circuito di Cremona in un weekend che sarà contraddistinto dall’assenza del leader della classifica generale: il turco Toprak Razgatlioglu. A causa delle condizioni della pista, in piena transizione da bagnato ad asciutto, la maggior parte dei centauri ha deciso di non effettuare alcun giro, rimanendo fermi ai box. Tra gli undici piloti che sono saliti in sella a segnare il tempo piùè stato Sam(Ducati Panigale) che, correndo con le gomme asciutte nelle battute finali della sessione, ha registrato un tempo di 1:36.007 precedendo la Kawasaki ZX-10RR del fratello Alex, secondo con un ritardo di +1.758.