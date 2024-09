Superare lo skills gap | in Alto Adige nasce il primo distretto che riunisce Università aziende e ricerca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) - Bolzano, 20 settembre 2024. Formazione, impresa e innovazione non sono mai state così vicine. Per rispondere alle sfide di un mondo del lavoro in continuo cambiamento e formare competenze quanto più possibile allineate alle esigenze delle imprese, la Liberadi Bolzano inaugura la sua nuova Facoltà di Ingegneria, insediandola all'interno di un parco scientifico e tecnologico, il NOI Techpark di Bolzano, che raddoppia, di fatto, la sua dimensione raggiungendo oltre 2.400 persone tra personale del mondo dell'innovazione, della, dell'impresa, ma anche studenti e studentesse. L'hub, nato nel 2017, continua così la sua crescita, rappresentando un contesto dinamico e all'avanguardia in cui formarsi e avvicinarsi al mondo del lavoro.