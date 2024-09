Strage allo showroom cinese il cane Aika fiuta sostanze acceleranti di fiamma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano – Una o piùdi. Le hate, il pastore belga assoldato stamani durante il sopralluogo nelloandato a fuoco giovedì della scorsa settimana a Milano Un rogo devastante, nel quale hanno perso la vita tre giovani di 17, 18 (fratello e sorella) e 24 anni. Il designer brillante e i due cugini dei titolari arrivati dalla Cina per le vacanze. Chi sono le vittime dell’incendio di Milano Da quanto si è saputo il, arrivato dal comando dei vigili del fuoco di Palermo, ha rilevato tracce chiare dial pian terreno, vicino all'ingresso, dell'edificio in via Cantoni, zona Certosa, dove si è sviluppato l'incendio. In quel punto, gli investigatori hanno prelevato il materiale che verrà analizzato al fine di individuare la sostanza esatta.