Stadio del Milan a San Donato il Wwf ricorre al Tar | area da tutelare merita il vincolo ambientale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sanese (o) – L'associazione Wwf Martesana Sudo ha presentato un ricorso tecnico contro la società Sportlifecity srl e il Comune di Sanper verificare, attraverso un accertamento tecnico preventivo, lo stato effettivo dell'San Francesco dove dovrebbe sorgere lodel. "E' una zona umida, cioè uno stagno in cui c'è acqua non corrente di profondità non molto elevata, lunga 700 metri per 40 di larghezza - la descrive all'Agi Giorgio Bianchini dell'associazione ambientalista - ed è sede di una grande biodiversità di cui ci prendiamo cura da tempo. Abbiamo trovato uccelli acquatici come la nitticora, l'airone grigio, i germani, le gallinelle d'acqua, la folaga, la poiana. Ci sono anche volpi e ricci ed è circondata da zone boscate".