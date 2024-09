Sporting Lisbona-AVS Futebol SAD domenica 22 settembre 2024 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Prosegue la marcia dei Leoni?

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anche in Europa loha confermato l’altissimo livello di rendimento a cui ci ha abituato in questo inizio di stagione: nell’esordio in Champions, la squadra diha regolato 2-0 il Lille e Gyokeres ha lasciato nuovamente il segno. In questo momento isembrano essere una macchina perfetta: sono chiamati a confermarlo anche InfoBetting: Scommesse Sportive e