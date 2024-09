Sport in tv oggi venerdì 20 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il programma completo delloin tv per la giornata di20, conglie le informazioni per la diretta tv e streaming. Terminata la prima settimana di Champions League, il calcio resta protagonista con le prime partite del nuovo turno di campionato: due gli anticipi odierni in Serie A. Spazio poi anche ai motori con la F1 che fa tappa a Singapore e la MotoGP che torna di nuovo a Misano per il secondo appuntamento di questo mese. Tanto tennis tra i tornei ATP/WTA in Asia e anche la Laver Cup di Berlino. Spazio infine al ciclismo e al biliardo e tanto altro ancora.face.it vi racconterà tutto questo in tempo reale, intanto ecco di seguito ildettagliato.in tv20digliFace.