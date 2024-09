Sport in tv oggi venerdì 20 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

20 settembre 2024, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programma, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul Motor Sport. Prenderanno il via i week end a Singapore e Misano per la F1 e il Motomondiale. Sul circuito cittadino di Marina Bay la Ferrari vorrà farsi trovare pronta per puntare al meglio possibile nella domenica di gara. Gli stessi presupposti per Francesco Bagnaia che nel GP di Emilia-Romagna riprende la sfida contro Jorge Martin e Marc Marquez. In primo piano anche i Mondiali di hockey pista con gli azzurri che se la vedranno contro l'Angola per ottenere un posto in semifinale. Da seguire anche la terza tappa del Giro del Lussemburgo di ciclismo e i tanti match di calcio tra Serie A, Serie B e Serie C.