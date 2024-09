Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 20 al 22 settembre

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà unricco di eventi, quello appena iniziato. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere anel fine settimana che va dal 20 al 22(nella sezionein città tutti gli eventi nel dettaglio)."An evening of YES music and other