Spal ufficializzati gli orari delle sfide fino alla seconda giornata di ritorno

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 20 settembre 2024) Natale, Capodanno ed Epifania. Troppo presto per pensarci? Forse, in termini assoluti, sì. Ma non per quanto riguarda il campionato della. Già, perché sono stateglidegli incontri dei biancazzurrial prossimo 5 gennaio, ovverodi