Spaccio di ecstasy | latitante arrestato in Spagna Preso dopo sette anni

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perugia, 20mbre 2024 - Madrid, Perugia e San Benedetto del Tronto. Il filo rosso che lega la vicenda criminale è lo. Lodi, la droga sintetica che più gira nelle discoteche. È statoindalla Policia Nacional de Madrid,di latitanza, un trentacinquenne italiano condannato perad una pena complessiva di duee quattro mesi di reclusione. Ora il pusher è in attesa di essere estradato in Italia per espiare la pena residua di oltre un anno. L'uomo, è stato fermato su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia, all'esito di una attività investigativa. Nell'estate del 2013, era stato trovato in possesso di ventisei pasticche didestinate ad essere vendute a giovani avventori di locali notturni di San Benedetto del Tronto.