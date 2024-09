Southampton-Ipswich sabato 21 settembre 2024 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anche se la stagione è appena iniziata è difficile non considerare la sfida traun scontro diretto nella lotta per evitare la retrocessione. I Saints sono ancora a zero punti in classifica, ma almeno hanno passato il turno in EFL Cup ai calci di rigore, mentre i Tractor Boys ne hanno due, InfoBetting: Scommesse Sportive e