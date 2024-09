Skincare routine | come creare un rituale di cura adatto alla propria pelle

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non occorre avere un bagno che trabocca di trattamenti per avere un viso luminoso e disteso. L'importante è seguire gli step giusti, senza mescolare troppo attivi. Ecco una guida dettagliata per massimizzare l'uso di creme, sieri, maschere & co.