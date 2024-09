Situazione instabile e confusa L' oroscopo di Branko | il segno finito nel caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Le stelle di", l'di oggi venerdì 20 settembre. ARIETE Malattia d'amore. Un bacio, per quanto possa essere dolce, non vi basta. Non bastano nemmeno i soldi. Frenate l'impazienza, il tempo lavora per voi. Il carattere marziano, battagliero e forte, vi permette di sentirvi a vostro agio in questa società - moderna? - che richiede grinta e una personalità aggressiva che non vi manca. Ma pure voi dovete sottostare alle regole, obblighi, doveri, legge. Argomenti che torneranno di attualità domenica 22, con Sole in Bilancia. Acidità. TORO Successo personale. L'estate si conclude con numerose soddisfazioni nella professione o nell'attività che svolgete, libera o dipendente, gli affari che porterete in porto e le trattative in corso, ogni risultato è merito vostro. Talento, impegno, insistenza.