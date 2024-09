Sicilia | spento l' incendio a Favignana anche oggi allerta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - E' statonella serata di ieri il vastodivampato ieri sull'isola di. Il fuoco è partito da un appezzamento di terreno nei pressi del campo sportivo e si è rapidamente propagato "fino a mettere in pericolo le abitazioni limitrofe del paese", come dice la Prefettura di Trapani. I militari dell'arma dei carabinieri sono intervenuti immediatamente per evacuare precauzionalmente le persone, interdire la viabilità e contenere le fiamme con l'ausilio di un'autobotte comunale, in attesa dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco partita da Trapani. Contemporaneamente è stato attivatoun elicottero del corpo forestale.