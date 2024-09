Si schianta contro auto ferma al semaforo rosso in ospedale un ragazzino di 15 anni

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Incidente stradale a Vimercate, con un tamponamento ale undi 15finito in. Il sinistro è avvenuto nella serata di mercoledì 18 settembre, lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. Erano le 19.20 quando a una minicar con al volante il 15enne, per cause ancora in