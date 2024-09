Serve all' Italia e anche a Meloni | Italo Bocchino la risposta su Mario Draghi spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "L'analisi sulla classe dirigente di Giorgianon può prescindere da Raffaele Fitto". Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, il direttore editoriale del Secolo d'legge quanto accaduto nelle ultime ore a Bruxelles, con la nomina del ministro degli Affari Ue a vicepresidente esecutivo nella nuova Commissione Ue della presidente-bis Ursula Von der Leyen, e riflette sul peso del ritorno sulla scena pubblica di. La premier, sottolinea, "si è aperta, si è contaminata" e infatti il neo-vicepresidente esecutivo Ueno "è un ex democristiano, è stato in Forzae ha dimostrato di avere una autorevolezza che he lo ha portato ad avere un riconoscimento importante".