Serie C 5a giornata | stasera il primo match domenica tante sfide d’alta quota

Prenderà il via questa sera con ilMessina-Casertana il quinto turno di campionato nel girone C diC. Domani si disputeranno altre quattro gare mentreil programma si completerà con le ultime cinque. Grande attesa per Benevento-Foggia, fari puntati anche su Giugliano-Catania e sulla gara che attende la capolista Audace Cerignola, impegnata in casa contro il Potenza.